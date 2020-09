“Me caigo de risa” modifica juegos por COVID-19

Faisy y su “familia disfuncional” regresan a la pantalla chica con la sexta temporada de “Me caigo de risa” con algunos cambios en los juegos y dinámicas en los que se enfrentan los artistas y con menos gente en el foro para evitar el contagio del coronavirus, pero esto no modificó la diversión química que hay entre ellos, por lo que el conductor aseguró que ésta es la mejor edición que han hecho.

“Fue difícil quitar todas las dinámicas que requerían de contacto físico con el público, como ‘Lucha por el responder’, esto mermó la cantidad de juegos que teníamos, pero hizo que la creatividad del equipo de producción explotara y desarrollamos más de 20 actividades que le dan un tono nuevo y divertido al programa”, comentó el productor Eduardo Suárez.

La presencia del público pasó de 300 a 60 personas en el foro, además de que están divididos por mamparas y todo el tiempo usan el cubrebocas para estar protegidos. Entre los juegos nuevos están las almohadas con harina, retos con palabras, giros musicales y regresan las caricaturas eléctricas.

Suárez agregó que el desafío de esta temporada fue cuidar al elenco, porque todo el tiempo que no están grabando, deben usar el cubrebocas y la careta, además de lavarse las manos y usar gel antibacterial, aunque al principio fue difícil, ya se acostumbraron.

Sexta temporada de “Me caigo de risa”

La sexta temporada contará con 40 episodios e invitados VIP como Kalimba, Raúl Araiza, María León, Yordi Rosado, Nora Salinas, Héctor Sandarti y Andrea Legarreta, quien es la madrina de esta entrega.

Este lunes a las 8:30 p.m. tienes una cita con la Familia Disfuncional en la sexta temporada de #MeCaigoDeRisa uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/epTQ2MtWzD — Me Caigo De Risa (@MeCaigoDeRisa) September 18, 2020

Faisy, el conductor de “Me caigo de risa”, comentó que estaban muy felices de regresar, porque con la incertidumbre por la pandemia, no sabían si esto sería posible. Además, es un programa que le cambió la vida a todos sus participantes, porque gracias a él la gente los conoce como son en la vida real y no por un personaje.

Regina Blandón, Michel Rodríguez, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Ricardo Margaleff, Mariazel Olle, Mariana Echeverría, Gaby Platas e Isaac Salame también regresan a esta temporada.

Por Patricia Villanueva

