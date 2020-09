Laura Bozzo para presidenta de Perú: la conductora reveló que podría competir por la presidencia en 2021

La polémica conductora de origen peruano Laura Bozzo sorprendió a todos con sus declaraciones en las que reveló que evalúa la posibilidad de lanzar su candidatura por la presidencia de Perú en 2021. Bozzo es ya desde hace mucho una de las comunicadoras más polémicas que existen en los medios, y se ha valido de eso para reinventarse constantemente y continuar ganándose el afecto de un público que le es fiel.

La controversial presentadora, quien reside desde hace algunos meses en México, país en donde ha trabajado en diversos programas de televisión, aseguró que en su país la gente la quiere, tan es así que podría dejar la televisión y viajar a su país natal para contender como candidata a la presidencia.

Durante una entrevista que sostuvo Bozzo con distintos medios de comunicación, la comunicadora externó que tiene abierta la posibilidad de dejar México para embarcarse en un nuevo proyecto político, de la mano de un partido al cual no hizo referencia. Con la seguridad que la caracteriza, Laura Bozzo declaró que en estos momentos se encuentra evaluando todas las opciones para fijar su postura.

“Me han ofrecido la presidencia”

Durante el encuentro con la prensa, Laura Bozzo declaró que en su país la quieren y tan es así que ya tiene en puerta un proyecto político que planea considerar muy en serio: ““Yo ahora estoy focalizada, estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021, todo eso lo estoy evaluando y ya pronto sabrán. Me han ofrecido la presidencia y también, otro partido, la vicepresidencia", señaló la comunicadora a los medios.

Luego que se difundiera que en su país no la quieren, Laura Bozzo fue contundente al respecto al asegurar que de ninguna manera es así; “Me aman. La gente me ama ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú", declaró.

Por ello, aseguró, se encuentra valorando la opción de dejar México para así apostar por un cargo público en Perú. Actualmente Bozzo conduce su programa Laura sin Censura el cual ha tenido buen recibimiento entre la audiencia, sin embargo, es probable que realice algunos cambios en el formato, detalló.

Además de su programa en televisión y sus proyectos políticos en puerta, Laura Bozzo también mantiene una disputa legal con su ex pareja Cristian Zuárez, además de polémicas generadas con el actor Gabriel Soto e Irina Baeva.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

