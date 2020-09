Patricia Manterola roba corazones con hermoso vestido blanco: FOTO

View this post on Instagram

Aqui recargando energiu0301a para lo que viene uf!!! 18 de Septiembre...ud83cudfbcud83dudc83ud83cudffbud83dude0d Recuerden que cada diu0301a es otra oportunidad para ser felices pase lo que pase, ser feliz es una elecciou0301n ud83dudc8b u00a1Bonito sau0301bado a todos!