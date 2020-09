José José: A un año de su muerte de “El príncipe de la canción” reaparecen Sarita Sosa y su madre con entrevista exclusiva

View this post on Instagram

EXCLUSIVA u00a1Nunca antes visto! @sari_oficial , hija de Joseu0301 Joseu0301 entrevista a su madre. Declaraciones muy conmovedoras y juntas recuerdan al Priu0301ncipe de la canciou0301n a un anu0303o de su muerte. Manu0303ana en #DespiertaAmerica