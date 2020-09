Andrea Legarreta recuerda cómo fue la vez que estuvo a punto de SEPARARSE de Erik Rubín

Erik Rubín y Andrea Legarreta se han caracterizado por ser una de las parejas del medio del espectáculo más sólidas, así lo han demostrado varias veces y recientemente pese a los rumores de infidelidad por parte de la conductora de Hoy, su esposo publicó un mensaje de solidaridad a la madre de sus hijas a quien le reitera su amor y apoyo.

Es por eso que te contaremos cómo es que Erik y Andrea se conocieron y llegaron a ser el matrimonio tan sólido y feliz que ahora son.

Andrea y Erik Rubín fueron presentados por Rafael Villafañe un amigo en común, en una discoteca muy famosa en la ciudad de Acapulco, Gro.

Poco después de su primer encuentro en la discoteca, el cantante y la conductora comenzaron una relación amorosa que sólo duró unos meses, pues Erik Rubín durante una de las funciones del musical RENT en dónde participó, decidió pedirle matrimonio a Andrea Legarreta, quien sin pensarlo dos veces aceptó compartir el resto de su vida con el músico.

Luego de cinco años de casados, la felicidad de la pareja creció con la llegada de Mía Rubín, quien nació el 22 de abril de 2005, un año más tarde en 2006, Andrea Legarreta anunció su segundo embarazo y el 5 de enero de 2007 nació Nina Rubín, la última integrante de la familia.

Este 2020 la feliz pareja celebró su aniversario de bodas de una manera muy peculiar pues debido a la pandemia por el coronavirus, no pudieron salir a cenar a un restaurante como solían hacerlo los años pasados, pero esta vez la creatividad fue el mejor aliado de Erik y Andrea pues desde su casa compartieron con sus seguidores como celebraron 20 años de amor.

Sin embargo, recientemente Andrea Legarreta compartió en entrevista con Yordi Rosado que en estos 20 años de matrimonio no todo ha sido color de rosa, pues ambos han llegado a pensar en separarse.

“Nunca (nos hemos separado), estuvimos a punto y de pronto no sé qué es, yo termino por pensar que es el amor. De pronto dices ‘será la costumbre, será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, las niñas’. Yo me preguntaba en ese momento ‘¿qué es?’, porque de plano no pudimos llegar a eso. Cosa que está muy bien, porque al final del camino si seguimos siendo prioridad en nuestras vidas y sí, no me imagino estar sin él”, destacó.