Si no tienen respeto por JOSÉ JOSÉ, qué puedo esperar yo: Alejandra Ávalos RESPONDE a Anel Noreña

Desde hace algunos días la cantante Alejandra Ávalos ha dado mucho de qué hablar luego de sus polémicas declaraciones asegurando que Manuel José es hijo de José José. Ante eso, Anel Noreña amenazó con interponerle una demanda por daño moral.



A unos días de cumplirse el primer aniversario luctuoso del cantante mexicano José José, los problemas no se han hecho esperar. Su ex esposa Anel Noreña anunció que iniciará acciones legales en contra de Alejandra Ávalos, quien ha asegurado que el cantante colombiano Manuel José, es un hijo no reconocido del intérprete.





Durante una reciente rueda de prensa con Marysol Sosa, donde se dio a conocer Vamos a darnos tiempo, tema grabado al lado del cantante Edwin Luna para honrar al emblemático artista, la hija de "El Príncipe de la canción" fue cuestionada sobre Ávalos y la demanda que su mamá amenaza con interponerle.



Marysol Sosa expresó su desconocimiento sobre el conflicto legal, pero dejó saber su postura respecto a las polémicas declaraciones de Alejandra Ávalos: “La señora como que se quiere hacer bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no. Dios la bendiga y cada quien sus cosas”.



Esto fue lo de dijo Alejandra Ávalos respecto de la demanda

En exclusiva para el programa matutino "Aquí contigo", la cantante respondió: "No soy la tía de nadie de la familia Sosa y no tienen por qué expresarse así de mí". Ávalos pidió respeto, pues es algo que siempre ha dado a la familia Sosa Noreña: "Si no lo tienen con el difunto José José que fue parte de su vida, qué me puedo esperar yo", finalizó la cantante.

