Anel Noreña interpone DEMANDA contra Alejandra Ávalos y la llama "MENTIROSA"

José José está a punto de cumplir su primer aniversario luctuoso y los problemas legales en torno a su figura y legado no paran. ahora su ex esposa Anel Noreña anunció que emprendió acciones legales en contra de la actriz Alejandra Ávalos quien ha hecho polémicas declaraciones sobre el príncipe de la canción ya que apoya la versión del hijo no reconocido e intérprete colombiano Manuel José, en cuestiones de que sí es su verdadero hijo.

Cabe recordar que Alejandra Ávalos ha emitido diversos comentarios polémicos basados en la supuesta amistad que sostuvo con el intérprete de “Amar y querer”:

Alejandra Ávalos defiende a Manuel José

“A mí me han llegado confesiones por parte de gente cercana a José José. 3 personas me han confirmado que Manuel José es su verdadero hijo, yo lo descubrí porque sus genes son exactamente iguales a los del padre”; así lo dijo la actriz mexicana al programa hoy sobre la paternidad no reconocida de José José.

Alejandra Ávalos defendió también a Sara Sosa, última esposa y viuda del cantante y a su hija menor Sara, mejor conocida como “Sarita”, la hija menor de “El príncipe de la Canción”. Debido a las declaraciones y fundamentos de Alejandra Ávalos sobre la paternidad de Manuel José, ahora Anel Noreña decidió emprender acciones legales en su contra, porque siente que ese tipo de comentarios la vuelven vulnerable y dejan en entredicho su honorabilidad.

Anel se defiende de Ávalos

“Yo creo que se ha confundido (Ávalos) entre la libre expresión de hacer comentarios con dolo y perversidad con mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones. Aquí ya está la demanda”, aseguró Anel al programa de televisión matutino “Hoy”, Temas ya cuenta con el apoyo de Arturo Martínez, su abogado oficial para llevar la defensa del caso.

Arturo Martínez aseguró que la demanda se interpuso por daño moral y civil, y aprovecho para enviarle un mensaje a Alejandra Ávalos diciéndole que las pruebas de paternidad no se hacen con testigos que le hayan manifestado o que ella tenga, porque en el juicio del tribunal los tendrá que presentar o de lo contrario, Alejandra Ávalos tendrá que pagar reparación del daño.

Shanik Berman en defensa de Alejandra Ávalos

En la misma entrevista que estaba dedicada a la demanda que Anel emprendió contra Ávalos se suscitó un ligero conflicto entre Noreña y Shanik Berman, ya que la comunicadora asegura que no entiende por qué los comentarios de Alejandra Ávalos le dañan, y que no considera que hayan vulnerado el honor diciendo que Manuel José es mejor que José Joel, ya que es un tanto la verdad. Por lo que Anel atinó a contestar que eso no le importaba, lo único que le dolía es que Alejandra Ávalos se dice “gran amiga” del fallecido José José y se atreve a reconocer a un hijo ilegítimo, por lo que Berman atinó a refutar que a ella no le constaba el hecho, porque no estuvo en el momento en que fue concebido, como referencia a Manuel José.

