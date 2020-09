Iron Maiden inspira la cinta "La noche de la bestia"

Escuchar los acordes de “Aces High“, “The Trooper“, “Fear of the Dark“ y “Hallowed be thy name” en la pantalla grande fue un sueño cumplido del guionista Benjamín Figueroa, ya que gracias a su trabajo en la película “La Noche de la Bestia”, lograron que la banda Iron Maiden les donará los derechos de los temas.

“Iron Maiden influenció a mucha gente en su juventud y que sigue siendo una de las bandas más importantes, por eso hacer una cinta con su música y que les haya gustado es fantástico. Al final de cuentas, es una carta de amor al grupo, que ellos entendieran y apoyaran el mensaje, es algo grandioso”, comentó Benjamín.

Fue escrita por Benjamín Figueroa y Mauricio Leiva-Cock, quien también dirigió el filme. La idea nació de una anécdota que les contaron y la sorpresa que les causó saber que hasta 2008 llegó la banda a dicho país.

Conseguir los derechos de los temas no fue fácil, hablaron con los representantes de la banda en Reino Unido y con los de Estados Unidos, y les hicieron llegar un primer corte, todo fue vía correo electrónico y pese a que la espera de respuesta fue larga, al final quedaron gratamente satisfechos al obtener el permiso.

“La única condición, fue incluir música de metaleros colombianos, algo que ya veníamos trabajando, pensando en que no les iban a dar la autorización de Iron Maiden. Pero era primordial tener sus temas, porque los protagonistas están envueltos en ese sonido, que de alguna manera los define y va marcando su vida”, comentó David Figueroa, productor de la película.

Película presente en GIFF

Para los hermanos Figueroa, es como si la película tuviera un ángel, porque originalmente la historia estaba concebida para ser un cortometraje y al cambiarlo a largo el presupuesto se redujo, pero al ir presentando el argumento, se sumaron más personas, incluso filmaron de manera gratuita en varias locaciones.

“La Noche de la Bestia” cuenta la historia de dos adolescentes que van al concierto de Iron Maiden, toda la odisea que viven para cruzar la ciudad y llegar al recinto. Es una coproducción Colombia-Mexicana. La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en autocinema de Inforum Irapuato, una experiencia que para los hermanos Figueroa fue enriquecedora.

“Este espacio es algo que nos lleva al cine de nuevo, es una forma original y peculiar de reactivar la industria y lo disfruté mucho, estaba un poco escéptico al principio, pero al ver cómo se organizó, creo que fue un evento bastante bueno. Además, tratándose de un concierto, de esa experiencia colectiva al experimentar algo que te apasiona, creo que hizo un match con lo que se vivía al proyectarla”, afirmó David.

