¿Roberto Palazuelos sabe cuál es el paradero de la mamá de Luis Miguel? VIDEO

Roberto Palazuelos emitió su opinión al respecto del paradero de la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, el cual ha sido ignorado por todos durante muchos años.

El “Diamante negro” aseguró al estar frente a diversos periodistas que no quería dar una opinión al respecto de este tema porque es muy delicado y por ello podría meterse en situaciones que él desconoce y por ello prefiere mantenerse al margen.

“No, no me hagan preguntas de eso, yo la verdad no opino de esto que es tan delicado. La verdad no”, afirmó Palazuelos.