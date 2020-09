Jenni Rivera: Así fue como Mhoni Vidente advirtió sobre su muerte a “La Diva de la Banda”

Este próximo 09 de diciembre se cumplirán 8 años de la muerte de Jenni Rivera, sin embargo, esta tragedia le fue anunciada a la cantante algunos meses antes por Mhoni Vidente quien se lo dijo en los pasillos de Televisa.

Tal como lo lees la vidente cubana advirtió a Jenni Rivera sobre su fatídico final, sin embargo, “La Diva de la Banda” pudo haber hecho caso omiso a esta advertencia y es que Mhoni hace algunos meses reveló cómo fue aquel momento en que reveló a “La Diva de la banda” su visión.

Mhoni vidente reveló en entrevista para el programa Hoy que ella advirtió a Jenni Rivera sobre la tragedia que le esperaba pues desde el mes de noviembre de 2012, pues en una ocasión que se la encontró en los pasillos de televisa pudo notar la “presencia” de un cuervo nuegro que viajaba tras de ella y esto fue lo que alertó a la pitonisa.

“Mhoni: Sabe que viene un cuervo tras de usted que es como un demonio, tenga cuidado.

Jenni: No Mhoni, si ya voy a dejar el bastón

Mhoni: Sí, la pierna me está diciendo que le están haciendo brujería o hay un demonio muy fuerte detrás de usted que la quiere atrapar… pero yo la veo que antes del 11 de diciembre de este año (2012) le viene una tragedia muy fuerte a usted y a siete más, tenga cuidado, récele a la Virgen María.

Y ella me dijo textualmente así, nunca se me va a olvidar: “Mira Mhoni yo no creo en la brujería, no creo en la Virgen, osea la respeto por que yo soy cristiana y te juro que voy a estar rezando para que me encomiende”, narro Mhoni Vidente