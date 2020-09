Antonio Rosique confiesa LA VERDAD sobre brote de COVID-19 en EXATLÓN: VIDEO

View this post on Instagram

u00a1En exclusiva para #VLA, @antonio_rosique desmiente la informaciu00f3n mal intencionada de varios medios donde aseguran quu00e9 hay un brote de #COVID_19 en la producciu00f3n de @exatlonmx! ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fud83dudcfa