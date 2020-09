Filtran el punto más débil de la personalidad de Luis Miguel

Luis Miguel, el famoso cantante y productor de origen puertorriqueño, es sin duda uno de los artistas más importantes de mundo.

El hoy expareja de la actriz Aracely Arámbula se muestra siempre galán y sin duda con un porte muy importante e inconfundible.

Sin embargo el conductor de television y locutor Yordi Rosado recordó que durante una entrevista que le realizó a Luis Miguel Gallego Basteri, nombre real del cantante, notó un importante detalle de la personalidad,

¿Qué dijo Yordí?

“El día que grabamos a Luis Miguel nos pasó una cosa bien chistosa: estábamos en la casa de Versace y yo estaba en la cabina y él recibía cada 20 minutos a un periodista de todo el mundo" comentó Yordi.

"Yo me quedé en la cabina y veía lo que se estaba grabando entre que entraba uno y salía otro. Impecable el cabrón, el pelo, la camisa, estaba muy en esa pose. Y en el momento en que salía y ya no había ningún periodista, inmediatamente yo lo veía súper inseguro. ¿Está bien el pelo? ¿Qué dije? No es exageración" continuó Rosado.

"En realidad me di cuenta que es muy muy nervioso y cuando iba a entrar otro periodista era: avísenme un minuto antes de que entren. Ya cuando venía la persona, inmediatamente se sentaba, se ponía en galán", finalizó Yordí.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

