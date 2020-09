Tania Ruiz se tatúa los labios y comparte RESULTADO en Instagram: FOTO

View this post on Instagram

Siempre pon la mirada en ti!!! Valora el estar! Valora lo que tienes! Valora lo que eres! Ve lo que funciona en ti!! Nos falta conciencia de saber lo importante y valiosos que somos. Lo que podemos transformar en nosotros , en los demau0301s y vivirnos como merecemos. Son muy importantes y si no tienen quien se los diga. Yo se los digo!! Todo es real y aprende a verte diferente. Ya de regreso!! Ya Sana!! Primera foto despueu0301s del covid!! Solo agradecida de todo!!! Gracias por tantos mensajes y muestras de carinu0303o . Aun no he terminado de ver todos pero de corazou0301n gracias por estar siempre pendientes y por extranu0303ar mis historias que la mayoriu0301a me puso eso. Bendiciones Mi Gente Bonita!!