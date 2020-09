Emmy 2020: Predominan temas sociales

View this post on Instagram

Este domingo llegan los premios EMMYS, dónde se premia lo mejor en materia de televisión. Y por acá les comparto un resumen de lo que tienen que saber. . Esta vez se van a llevar a cabo de una manera muy particular: sin alfombra roja y de manera enteramente virtual. Es decir, los candidatos participarán desde sus casas. . 📺👮🏿‍♀️ #Watchmen tiene 26 nominaciones incluyendo a la de mejor serie limitada. . 📺👩🏻 Le sigue #MarvelousMrsMaisel con 20 nominaciones, incluyendo a Rachel Brosnahan como mejor actriz. . 📺👨‍👩‍👧‍👦 💊 #Succession y #Ozark recibieron 18 nominaciones y compiten en la categoría a mejor serie dramática. . 📺🌌🚀#TheMandalorian y el Baby Yoda tienen 15 nominaciones incluyendo a mejor serie dramática y la primera vez que #Disneyplus entra dentro de los candidatos. . 📺😬🤷🏻‍♀️ Vamos a los grandes olvidados: #NormalPeople no fue nominada a mejor miniserie (aunque #PaulMescal fue nominado a mejor actor), #Euphoria y #YearsandYears no sé las mencionó a pesar de las buenas críticas. Por el otro, Bob Odenkirk no fue incluido en la terna como mejor actor (aunque #BetterCallSaul esté cómo mejor serie dramática) . Para ustedes, qué serie va a ser la gran ganadora? O que series merecían estar en las premiaciones y ni fueron reconocidas? . Van a poder ver la transmisión por @tntlatam A las 20 se transmite el pre show y a las 21 la ceremonia.