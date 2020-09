Guerreros 2020: Campeón con Cobras presume TRIUNFO y lo señalan de "chismoso y chillón" FOTO

View this post on Instagram

El equipo Cobras viviu00f3 de todo durante 14 semanas, pero el trabajo en equipo y gran esfuerzo hoy los llevan a levantar el trofeo como ganadores absolutos de la primera temporada de #Guerreros2020. u00a1Felicidades, guerreros! ud83dudcaaud83cudfc6 #GuerrerosGranFinal