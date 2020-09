Tania Rincón: "Que vivan los médicos, mujeres que piden justicia y pueblos indígenas"

View this post on Instagram

Que vivan los mu00e9dicos, enfermeras y personal mu00e9dico que poniendo en riesgo su salud luchan para vencer el COVID-19. Que vivan las mujeres que a gritos piden justicia por las que fueron asesinadas. Que vivan los pueblos indu00edgenas que nos dan sentido y orgullo de pertenecu00eda. Que vivan los mexicanos que todos los du00edas salen a trabajar de forma honesta. Que viva la esperanza de que algu00fan du00eda nuestro pau00eds se reconcilie y encuentre la paz sin derramar sangre. Hoy mu00e1s que nunca soy piedadense, soy michoacana y soy orgullosamente MEXICANA.ud83cuddf2ud83cuddfd