Andrea Legarreta presume su amor por MÉXICO a través de un emotivo VIDEO

Hay muchas versiones de mi... Pero sin duda, una de las que mu00e1s disfruto, es la de la mexicana perdidamente enamorada de su Mu00e9xico!! Enamorada de su historia, de su gente buena que a pesar de todo sigue sonriendo con esos ojos brillantes y u00fanicos... Enamorada de nuestras rau00edces, de las manos mu00e1gicas de nuestros artesanos que lo hacen u00fanico, de su gastronomu00eda, paisajes, colores, aromas, mu00fasica... Soy una mexicana que a du00f3nde quiera que vaya, presume con orgullo su tierra!! Somos una familia que enseu00f1amos a nuestras hijas a AMAR a su pau00eds y sentirse orgullosas de lo hermoso que tiene nuestro Mu00e9xico!! Amo viajar y conocer otros pau00edses y costumbres, he conocido muchos sitios y tambiu00e9n gran parte de los rincones de nuestro Mu00e9xico y sin duda alguna, mi pau00eds es de lo mu00e1s bello y maravilloso que han visto mis ojos!! La riqueza de nuestro pau00eds es tan grande que parece infinita... Pero no lo es... Mu00e9xico nos necesita en todos sentidos!! Nos necesitamos siempre... Somos mu00e1s los buenos, somos mu00e1s los que anhelamos un Mu00e9xico de Paz, un Mu00e9xico con mu00e1s oportunidades! Somos mu00e1s quienes du00eda a du00eda trabajamos para crecer y ser mejores y sabemos que UNIDOS somos mu00e1s fuertes! UNIDOS hombro con hombro y con la mirada en un mismo objetivo, haremos de nuestro Mu00e9xico el pau00eds que merecemos y merecen nuestros hijos... Hoy y siempre el grito me sale del alma u00a1u00a1Viva Mu00e9xico!! u00a1u00a1Viva Mu00e9xico!! u00a1u00a1Viva Mu00e9xico!! ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudc9aud83eudd0du2764ufe0f ud83cudf89 @erikrubinoficial @miarubinlega @ninarubinl y yo te amamos #Mu00e9xicoLindo