Ivonne Montero revela la razón de por qué se fue de la capital

La actriz Ivonne Montero, platicó en una entrevista para el programa "De Primera Mano" la razón por la que dejo la Ciudad de México para refugiarse en un destino de playa.

Durante esta charla, la también cantante aseguró que esta decisión fue tomada debido a la salud de su hija Antonella, pequeña que desde su nacimiento fue diagnosticada una cardiopatía congénita.

"Tomé la decisión porque no hay nada en este momento que me ate de este lado, todo lo estoy haciendo desde casa, entonces dije pues va. Le pregunté a ella y me dijo ‘ya quiero estar allá’ y por supuesto aunado a todo el tema pandemia”, comentó Montero.

La pequeña se encuentra bien

De acuerdo con Ivonne Montero la pequeña se encuentra muy bien, pues hacer dos semanas acudieron a una cita con su cardiólogo.

La actriz asegura que el cambio de altura le va a venir espectacular con el aire limpio, fresco, las playas y el Sol.

