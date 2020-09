Grito de Independencia en casa

Para María José el festejo del 15 de Septiembre frecuentemente era arriba de un escenario, este año será en casa, igual que el de su colega Rosy Arango y la actriz Anette Michel, pero lejos de lamentarse, se concentran en lo positivo de pasar una noche en familia, como pocas veces pasa.

“Desde que tengo uso de razón muy pocos días así los he pasado en mi casa, pero bueno será diferente, estaré en casa, no tenemos planeado gran cosa, porque no se puede hacer nada”, comentó entre risas nerviosas la intérprete de “Lo que tenías conmigo”.