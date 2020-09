Thalía se escapa de la cuarentena gracias a TikTok

Para Thalía, TikTok fue su escape y diversión en esta cuarentena, retos de baile, cambios de ropa, curiosidades de sus mascotas, imitaciones, fueron algunos de los clips que compartió en estos últimos meses.

“Esta red me ayudó en este confinamiento, fue la única para mostrar chistes o bailes, después se volvió costumbre; como cantante y con el gusto por las coreografías, me cayó como anillo al dedo. De pronto invento pasos, los perfecciono y los comparto. Me parece padre que la gente se conecta conmigo”, dijo la intérprete en entrevista con El Heraldo de México.