¿Llega un nuevo bebé a la 'Familia de Diez'? 'Martina podría estar embarazada

u00a1Familia! Esperamos que Martina su00f3lo tenga una torta de huevo con ejotes atorada en el estu00f3mago porque sino quu00e9 van a decir sus amigos de sociedad. ud83eudd23 u00bfQuieres saber quu00e9 sucederu00e1? u00a1No te pierdas #UnaFamiliaDeDiez! 2 capu00edtulos de estreno, hoy a las 7:30 p.m. por @canalestrellas @jorgeortizdepinedoficial @marianabotasl @ricardomargaleff @lalujans @tadeo.bonavides @camilarivasoficial @andreatorreh @moisesmora1 @marifergarcia88 @carlosignacio2010