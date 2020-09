Vicente Fernández compuso esta canción para Julio Preciado

Julio Preciado está de regreso con nueva música luego de recibir un trasplante de riñón y volver a ser hospitalizado el pasado mes de julio por una infección en los testículos y problemas en los pulmones.

En entrevista para el Dedo en la Llaga con Adriana Delgado, el cantante reveló que tenía sencillos guardadas desde hace más de 15 años, por lo que decidió lanzarlos en un nuevo proyecto. Dijo que entre las composiciones se encuentra una canción que hizo Vicente Fernández y una canción de José José.

"La Llave de mi alma" es la canción que Fernández le dio a Preciado y que próximamente pondrá en las plataformas digitales.

Tenía una canción que yo le había prometido a don Vicente grabar hace ocho años y por una cosa o por otra no la había podido hacer; se llama "La llave de mi alma", es la única canción que ha compuesto Vicente Fernández.

En tanto, el sencillo Insaciable Amante interpretado por José José, tendrá una versión al estilo de Julio Preciado.

Durante la conversación el intérprete de "Vas a llorar por mi" dijo que después de las dificultades en su salud y la pandemia de Covid-19, aprendió a socializar aún más con su familia y sobre todo pensó más en sí mismo y su bienestar.

Me enseñé a convivir más con la familia, me enseñé a pensar más en mi mismo, porque eso es muy importante, siempre pensamos en los demás, pero nunca pensamos en nosotros mismos.

Hace algunos meses Preciado recibió un trasplante de riñón de su hija Yuliana. Al respecto, nostálgico indicó que su hija en un acto de amor le dio nuevamente la vida.

Cuando le preguntaron (la prensa) que si no tenía miedo de darme un riñón ella dijo que no, y por qué "porque prefiero vivir mi vida sin un riñón, que vivir sin mi padre". Esa frase me marcó para toda la vida. Estamos acostumbrados que los padres damos la vida por los hijos pero en este caso mi hija dio la vida por mi.