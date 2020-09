Así fue la historia de vida de Ramón Valdés, el INOLVIDABLE "Don Ramón”: FOTOS

Roberto Gómez Bolaños nunca tuvo que batallar con los libretos y diálogos que tuvo que realizar el actor Ramón Valdés para interpretar a su entrañable personaje don Ramón, por el simple hecho de que cuando se inició la serie el productor le pidió que fuera “él mismo”, y fue algo que llevó al pie de la letra y que le dio el éxito a la serie.

Un actor que se llevó siempre a la perfección con todo el elenco, querido por María Antonieta de las Nieves, quién interpretaba el papel de la Chilindrina, y dentro de la serie muy amado por “Doña Cleotilde”, amor que siguió hasta después de la serie, incluso cuando el actor había perdido la vida, sí la actriz Angelines Fernández no dejaba de llorar su partida.

¿Cómo era Ramón Valdés?

Se dice que Ramón Valdés llegaba al set de grabación con sus pantalones deslavados y gastados, sus tenis viejos y era así como él vestía de manera cotidiana. Al terminar cada jornada de grabación, Ramón se llevaba puesto a su casa en la tienda, siempre tuvo un comportamiento amable con sus fanáticos, porque él mismo se definía con carácter de niño, por lo que saludaba a sus fanáticos más pequeños y les firmaba autógrafos.

Don Ramón siempre tuvo el descuido de llegar al set de grabación sin su característico gorro azul, y siempre se disculpaba por olvidarlo una y otra vez, pero su carácter era tan amable que nadie se molestaba con él. don Ramón no era uno más dentro de la vecindad en la serie de “El Chavo del 8”, Casi siempre malhumorado y un tanto cascarrabias, siempre fue una persona muy noble y de gran corazón, el personaje le debía mucho más al propio actor que al ingenio de su productor Roberto Gómez Bolaños.

Chespirito confió en él

Chespirito notó la potencia de este actor que nació un 2 de septiembre de 1923 en Ciudad Juárez, sabía perfectamente que era una persona qué sería capaz de hacer reír a miles con su simple actitud, por ello antes de ser famoso con este personaje en la vecindad, lo fue también con su personaje “Ingeniebro Ramón Valdés”, en “Los Supergenios de la Mesa Cuadrada” en 1971. Todo un histrión que había participado ya en 70 películas al lado de actores como Cantinflas y de su célebre hermano Germán Valdés “Tin Tan”.

En 1979 presentó su renuncia a Roberto Gómez Bolaños, dejando para siempre el personaje que lo llevaría al éxito, y No por diferencias con sus compañeros, sino por los problemas que llegó a tener con Florinda Meza una vez que ella se encargó de dirigir a cada uno de los actores. Tras la salida de Carlos Villagrán de la emisión, Ramón terminó por seguirle los pasos.

Después intento probar suerte en la televisión venezolana con el programa “Ah que Kiko”, don Ramón atendía una tienda y el Personaje de Kiko le hacía compañía. Roberto Gómez Bolaños nunca le cedió los derechos a Carlos Villagrán, por ello tuvo que cambiar el nombre de Quico a Kiko, pero en cambio, con don Ramón nunca tuvo problemas, porque ese personaje era suyo, sin embargo no tuvieron el mismo éxito y solo duraron unos meses al aire.

Ramón Valdés y la pérdida de salud

Tiempo después, la salud de Ramón Valdés ya estaba muy deteriorada y todo a causa de su adicción al cigarro, por lo que su primera consecuencia fue el cáncer de estómago, y a pesar de que los médicos le aconsejaron que dejara ese mal hábito, nunca pudo dejarlo.

A pesar de haber sido operado el tumor cancerígeno se expandió hasta que afectó su columna vertebral, fue a los pocos meses que don Ramón perdió la batalla contra el cáncer y murió un 8 de agosto de 1988 a los 64 años.

En su funeral estuvieron presentes multitudes, asistieron sus grandes amigos y compañeros de grabación, asistió su gran amigo Carlos Villagrán, y los actores que dieron vida a "El Señor Barriga" y el "Profesor Jirafales". Todos los presentes recuerdan la escena tan triste de ese día, frente al ataúd de Ramón, una mujer lloró desconsolada durante horas; ella fue Angelines Fernández, la eterna enamorada de "don Ramón" y conocida como “La Bruja del 71”, ¿y cómo no llorarle? Si fue su gran amigo, desde toda la vida.

María Antonieta de las Nieves quien para ese momento trabajaba en Perú, no pudo asistir, pero se lamentó mucho el no poder haber ido, en cambio, Florinda Meza no se acercó al funeral, ni siquiera Roberto Gómez Bolaños, sin embargo Chespirito reconoció como un error no haber ofrecido su respeto a quien hizo por él lo máximo que uno puede hacer por el otro: provocar una sonrisa.

Con información de Infobae

Por Redacción Digital El Heraldo de México

