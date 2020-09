¿Deprimida? Andrea Legarreta comparte FOTO de hace 30 años con emotivo mensaje

View this post on Instagram

@ibarraha @erikrubinoficial y yo... #TBT Siendo companu0303eros de trabajo y amigos en #AlcanzarUnaEstrella2 #Munu0303ecosDePapel ud83dude4cud83cudffb Hace apenas 30 anu0303os... Dios y la vida nos tienen siempre deparadas situaciones insospechadas... En que momento estos 3 muchachitos iu0301bamos siquiera a sospechar TODA la travesiu0301a que hemos vivido hasta llegar al diu0301a de hoy!! AGRADEZCO cada instante... Esta aventura llamada vida ha valido la pena! Las risas, el gozo, el llanto, las batallas, los miedos, los eu0301xitos... Hoy estos dos chiquillos somos otros totalmente distintos a los de la foto! Hoy juntos y unidos... Hoy padres de un par de seres maravillosos! Escribiendo nuestra historia... u00bfQue sigue? Continuar avanzando... Con la frente en alto seguir librando batallas y saboreando lo que nos trae la vida!! Un diu0301a a la vez... Con amor y agradecimiento!! Vamoooos LA VIDA ES HOY!! Te amo @erikrubinoficial queriu0301a recordau0301rtelo ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb