Tatiana luce espectacular figura en BIKINI previo a concierto: FOTO

View this post on Instagram

Antes que se acabe el verano, algo de Vitamina D, y relajandome antes de mi show en @salaestelaroficial el 30 de Agosto! ud83eudda2 #Tatiana #ChicasDeHoy #YoPuedo #InstaGirl #Girl #Piscina #Pool #Cisne #Bikini #PhotoOfTheDay #PicOfTheDay #Photography #Happy #Me #Fun