"No se me antojó": Verónica Castro revela las razones por las que NUNCA se casó

El 2019 fue un año muy caótico para Verónica Castro y Yolanda Andrade quienes entraron en polémica luego de que la conductora de Mojoe reveló que se había casado con la mamá de Christian Castro, sin embargo, es la misma actriz quien desmiente la supuesta boda.

Andrade aseguró que tenía pruebas,y recientemente en un programa de espectáculos se reveló una fotografía en la que se ve a Yolanda abrazada de Verónica Castro en París.

Sin embargo, la propia Verónica Castro dio una entrevista para Grupo Fórmula, en la cual niega categóricamente haberse casado.

Y es que durante la entrevista la protagonista de “Rosa Salvaje” fue cuestionada del por que nunca se había casado, ante el cuestionamiento, “La Vero” confesó a la periodista Janet Arceo que no se le antojó.

“No se me antojaba. Yo decía, esa cosa es un papelito y esa cosa de por qué bajo las leyes de los hombres me tengo que casar. Si fuera por la iglesia ante Dios y la virgen ella sabe que estoy enamorada de esta persona y que voy a tener un hijo por amor, pero de eso a firmar un papel con un señor que se te para enfrente y después te hace problemas si ya no quieres estar casada pues… No, las leyes de los hombres están como raras”.Dijo la actriz.