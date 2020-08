La INESPERADA reacción de Ricardo Montaner a la FOTO de su hija Evaluna

View this post on Instagram

23. Cada au00f1o me gusta mu00e1s cumplir au00f1os. Este definitivamente fue uno muy muy especial. Todo el du00eda fue sorpresa y no puedo sentirme mu00e1s amada. Estuve sin el celular ayer pero hoy he visto todos los mensajitos que me han mandado y no lo puedo creer. Amo caminar con ustedes. Gracias por tanto cariu00f1o. Soy tan afortunada de tenerlos. Mi amor, gracias por planear todo este du00eda. Su00e9 que sufres con las sorpresas pero no sabes cuu00e1nto mu00e1s me enamoru00e9 de ti. Por mu00e1s cumpleau00f1os despertando a tu lado!!!!! ud83cudf7bTe amo. ud83dudc9a @marlenesalome @montaner, gracias por consentirme todos los du00edas. Feliz du00eda de parto jejej. Su00e9 que soy la favorita. (No le diru00e9 a los demu00e1s). Los amo. Gracias. 23 aunque parezca de 13, 23. ud83cudf3b