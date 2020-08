Con emotivo mensaje, así anunciaron Kristal Cid y Brandón Peniche que ya están libres de COVID-19

View this post on Instagram

Despueu0301s de la tormenta siempre llega la calma... - Pasamos 40 diu0301as aislados y deseando que llegara el momento de poder salir, deseosos de ver a nuestra bebeu0301 caminar en la playa, tocar la arena y disfrutar del clima soleado; de verdad aprendes a valorar el aire fresco, el sonido Del Mar. Gracias a Dios les puedo decir u201cESTAMOS LIBRES DE COVIDu201d No les voy a mentir, fueron diu0301as muy difiu0301ciles, de mucha incertidumbre, de dolores, de diu0301as buenos y de diu0301as malos pero Bran, Alessia, Baby y yo, salimos victoriosos de esta batalla mundial!! Recuerden diario agradecer y valorar el TENER BUENA SALUD... Sin ella no tenemos NADA. (Gracias por traerme aunque sea un diu0301a @penichebrandon los amo) #7monthspregnant #BabyPenicheCid #AlessiaPenicheCid