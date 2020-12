Niurka narró cómo fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de Juan Osorio y sus exparejas

Cuestionada sobre la opinión que tenía sobre el caso de violencia familiar llevada a cabo por Eleazar Gómez en contra de Stephanie Valenzuela, Niurka confesó que ella también ha sido víctima de tratos de ese tipo por parte de sus exparejas.

Pese a considerar que ese tipo de acciones no deben darse entre las parejas, la actriz dijo que la modelo peruana debería ortorgarle el perdón a su agresor en caso de considerar que se había arrepentido de sus actos.

“Juan y yo una vez nos fajamos, una vez nada más, nos fajamos como dos niños, nos fajamos a empujones. A mí me han pegado como a cualquier mujer, el que me pegó muy feo fue el papá de Kiko, éramos muy jóvenes, no lo estoy justificando, no es justo, pero las personas cuando se arrepienten y piden una oportunidad hay que dárselas (…), pero el papá de Kiko si me puso la pistola, me ahorcó y me arrastró de los pelos, me hizo bastantes cositas bien gachas”, contó.