Hija de Cynthia Klitbo se arrepiente; asegura que su mamá no es racista

Elisa Lira, hija de la actriz Cynthia Klitbo, se retractó de la publicación que hizo en su cuenta de Instagram en contra de su madre. En este texto, la joven aseguró que su madre tendía a discriminar a la gente por su preferencia sexual, su clase social o su raza.

Pese a esto, la joven de 14 años reflexionó al respecto y pidió una disculpa y aseguró que lo dicho en contra de la intérprete se debió a que tuvieron una pelea que no afrontó de la mejor manera.

Elisa agregó que está orgullosa de su madre, por lo que decidió borrar la publicación que se viralizó ayer. Además de todo, reconoció que todos merecen tener su punto de vista.

Finalmente la adolescente reconoció lo relevante que es Klitbo para ella y justificó de alguna manera su acción de hacer fuertes acusaciones contra la actriz.

“Le agradezco por haber sido mi madre y lamento todo... Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, solo tuvimos una discusión y no sabia como desquitarme…. por eso borre los mensajes y ustedes deberían saber eso...Deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar. Amo a mi madre que es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre y espero que entienda y me perdone”, escribió.