EN VIVO: Concierto de David Guetta desde el Museo de Louvre, París

Hoy es el día en que se despide al año viejo y le damos la bienvenida al Año Nuevo. Aunque será un festejo totalmente diferente a cualquiera de años anteriores, lo cierto es que también estará acompañado por diferentes eventos alrededor del mundo, donde podremos divertirnos en línea.

Uno de los conciertos de Nochevieja más esperados es el de David Guetta, quien este año se presentará desde el Museo de Louvre o bueno, se transmitirá el concierto que fue grabado el martes pasado para poder transmitirlo por medio de redes sociales y así poner a bailar a los parisinos y uno que otro colado de todo el mundo.

El concierto, que fue grabado este martes por la noche y será transmitido en redes sociales a las 23:45 hora local (22:45 GMT), integrará imágenes del museo del Louvre y de algunas de las obras de arte que alberga para poner el contraste entre la modernidad de la pirámide y la música y la historia del lugar.

2020 ha dejado a muchos en crisis

El DJ francés dijo, en declaraciones en español, que 2020 ha sido un año duro a nivel laboral puesto que no ha podido dar conciertos. Aunque él "afortunadamente" tiene dinero ahorrado, lamentó la penosa situación en la que se encuentran muchos de sus compañeros artistas y la falta de ayudas al sector cultural.



El artista, que en su carrera ha vendido 9 millones de discos en el mundo y tiene más de 50 millones de seguidores en Facebook, explicó además que espera vacunarse pronto, pues es el único remedio que ve al virus.



"En mi país hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero yo no veo otra solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar más y más? Vamos a estar todos enfermos. Yo he tomado mi decisión y lo voy a hacer", dijo.

Pese a todo, Guetta se define como un hombre positivo y apuesta a que "2021 va a ser el año de fiesta loca como nunca en nuestra vida".



Aquí puedes seguir el concierto EN VIVO