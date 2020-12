Nailea Norvind confiesa que su física la ha limitado durante su carrera; ¿víctima de racismo?

Nailea Norvind declaró que ha perdido oportunidades laborales a lo largo de su carrera debido a su tono de piel. La rubia actriz declaró esto en el programa 'De primera mano', con el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

La mexicana cuenta con 50 años de edad y más de 20 como actriz señaló que su aspecto físico, tono de piel y de cabello han sido una limitante para obtener papeles en producciones cinematográficas.

"Soy rubia y vivo en un país latino. Para las historias que se estaban contando en mi país, yo no soy el prototipo. Eso me limitó, siento que me ha limitado un poco en cuanto a que no llegan los papeles que uno quisiera", afirmó la actriz.

Desigualdad

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que en México, el tono de piel se asocia a las desigualdades para acceder a oportunidades y ejercicio de derechos.

Sin embargo, la publicidad y los medios de comunicación han tenido un sesgo a favor de las personas con tez clara. Esto se puede observar en televisión o cine.

Este patrón fue revelado por algunas publicaciones en años pasados.