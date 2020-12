Sarah Kohan insinúa ruptura con “Chicharito”; TODO sobre su separación

Los últimos días han sido muchos los rumores en los medios sobre una posible separación entre Javier “Chicharito” Hernández y su esposa, la modelo australiana Sarah Kohan, personajes que ahora se encuentran en el ojo del huracán luego que Kohan compartiera un mensaje en sus redes sociales en donde parece insinuar su separación del jugador del Galaxy.

Y es que no han sido buenos tiempo para “El Chicharito”, quien a recibido duras críticas por el poco compromiso que ha mantenido en su actual equipo, el Galaxy de Los Angeles, además de la actitud que ha tomado. Por si eso fuera poco, este lunes Sarah Kohan compartió en sus estados de Instagram un mensaje en el cual dejaba entrever una posible separación con su actual esposo.

En la red social la modelo compartió una serie de fotos en donde se le ve feliz acompañada de sus pequeños hijos, sin embargo la sorpresa fue mayor luego que publicara un mensaje, el cual desató aún más las especulaciones que giran en torno a su relación con el goleador mexicano.

Un rompimiento anunciado

En Instagram, Sandra Kohan escribió: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. Déjalo extrañarte y déjalo ir“. Una vez hecho público el mensaje, las redes comenzaron a interpretarlo como una clara señal de ruptura.

Captura de pantalla del mensaje de Instagram. FOTO: IG

Enseguida se lee en el post; “No puede ser solo el que siembra semillas de esperanza a alguien que no se toma en serio tu conexión. Y no puedes rogarle a nadie que vea que vale la pena el sacrificio. Deja que se lo pierdan y déjalos ir porque hay quien ahí afuera que podrá ver todo. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver por qué no funcionó con nadie más”, concluyó la modelo.

El mensaje fue eliminado a los pocos minutos de haber sido compartido, sin embargo ya eran muchos quienes lo habían leído, por lo que el rumor entorno a la ruptura prevalece, solo que ahora con mayor intensidad.