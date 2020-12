Lo recordaré siempre jovial a mi buen amigo: José María Napoleón sobre Armando Manzanero

Sin duda, la muerte de Armando Manzanero deja un gran vacío en el mundo de la música. Tras la partida del "Rey del romanticismo", José María Napoleón recordó, con mucho dolor y cariño, algunos de los momentos vivió a su lado.

En entrevista para El Heraldo Televisión, el cantante Napoleón se mostró visiblemente afectado por la muerte de uno de sus más grandes amigos y dijo que siempre lo recordará por su jovialidad y talento que demostró a lo largo de los años.

"Tuve la fortuna de compartir escenarios y charlas con él. También tuve la fortuna de hacerme su buen amigo; él me brindó su cariño y reconocimiento (...) lo he amado verdaderamente y siento mucho su perdida", explicó en exclusiva.

El intérprete mexicano también habló de la penúltima vez que vio en persona a Manzanero. Ambos se encontraron en Aguascalientes en una comida familiar y antes de irse el cantautor le regaló un sombrero:

"Nos despedimos en la comida y antes de que se marchara se me quedó viendo y me dijo 'no sé cuando voy a volver a verte, pero toma esto' y me dejó su sombrero. Lo tengo en casa y a veces me lo pongo", dijo.