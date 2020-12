Armando Manzanero recordó sus inicios en la música en una de sus últimas entrevistas

Armando Manzanero se convirtió en uno de los mayores compositores de habla hispana en la historia, esto debido a la particularidad y sensibilidad que expresaba en cada una de sus letras y composiciones.

Con más de 400 canciones bajo su autoría y por lo menos 50 de ellas de éxito internacional, los temas de Manzanero han sido traducidos a decenas de idiomas, además de ser interpretados por artistas y icónicos alrededor del mundo.

El famoso y siempre querido autor yucateco ha fallecido este 28 de diciembre de 2020 a la edad de 85 años; sin embargo, su legado prevalecerá en cada uno de sus melodías que formaron parte de la historia de amor de miles de personas.

Otra de las características que se quedará finalmente grabada en la memoria de sus seguidores, es que Manzanero siempre se mostró como un hombre cálido y sensible, y esto es precisamente lo que expresó en una de sus últimas entrevistas.

Fue en una conversación con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio que Armando Manzanero habló sobre su trayectoria musical, pues acababa de recibir el reconocimiento trayectoria artística durante los Billboard Latin Music Awards 2020.

Mediante un enlace telefónico el pasado 27 de octubre, el cantautor recordó que llevaba alrededor de 70 años en la música, siendo su primer canción "Nunca en el mundo"; mientras primer disco "Mi primera grabación" cumplía 53 años.

El yucateco recordó que comenzó a trabajar como músico desde los 12 años al formar parte de un grupo infantil en Mérida. Desde ese momento, trabajó en el medio y comenzó a generar recursos para su familia.

El pasado 21 de octubre, en el evento realizado en BB&T Center, en Sunrise, Florida, Manzanero recibió un homenaje por su trayectoria en la industria y cantó sus mayores éxitos junto a Pablo Alborán, Luis Fonsi, Reik y Joy Huerta.

Durante la conversación resaltó que este premio tiene un gran significado, pues representa que si las cosas se hacen bien pueden durar para siempre.

Tiene un significado enorme, porque me hace saber, me hace sentir y me hace reiterar de que yo nunca estuve equivocado, que las cosas había que hacerlas bien y bonitas para que así pudieran durar siempre", confesó.