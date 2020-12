Lambda García quiere iniciar el año CALIENTITO; estas son sus CANDENTES declaraciones

Lambda García hizo unas revelaciones que dejaron con la boca abierta a más de uno, pues confesó que le gustaría iniciar el año "calientito y de cucharita".

Durante la entrevista concedida al periodista Edén Dorantes, el conductor habló sobre las situaciones que ha vivido durante estos últimos meses y dio a conocer los rituales que pone en práctica cada inicio de año.

El integrante del programa Hoy reveló que si gusta de hacer diferentes ritos cada 31 de diciembre, esto con el objetivo de recibir al siguiente año con buenas energías y tener un mejor ciclo.

Además, hay un detalle que es el más importante: despertar calientito junto a su pareja de una forma muy especial.

“Salgo con maleta, barro la casa, aviento lentejas, me pongo una moneda en el pie izquierdo, sí tengo mis rituales porque me gustan, me la paso bien y me da mucha risa y pues tengo fe de que alguno de esos sirva”, dijo el artista.