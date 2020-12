Lambda García y "El Burro" Van Rankin bailan con el "ula ula"¿Quién lo hizo mejor?

Este miércoles 16 de diciembre en el programa Hoy se presentó una nueva opción para hacer ejercicio en tu casa, pues si eres de las que no les gusta hacer pesas o aeróbicos y buscas algo más divertido, la rutina de este día podría ser ideal para ti.

En esta ocasión solo necesitarás un aro o “ula ula” para ejercitar tu cuerpo, si siempre has intentado y no has podido lograrlo, esta es tu oportunidad para hacerte un experto en el movimiento de caderas.

¿Quién lo hizo mejor?

Lambda, Andrea Escalona y “El Burro” fueron los encargados de presentar esta sección, sin embargo, el último no se mostró nada cómodo pues aunque intentó hacer el ejercicio, no pudo lograrlo a pesar de que se le explicó como lograr el paso básico.

Por su parte Andrea Escalona, aunque le costó un poco de trabajo, logró hacer girar el “ula ula” por algunos segundos.

Quien sí pudo lograrlo y hacer hasta algunas variaciones fue Lambda García quien hizo girar su aro y hasta subió y bajó sin parar ni un solo momento.

Cabe mencionar que hacer "ula ula" trae múltiples beneficios pues te ayuda a quemar más grasas y trabajar la respiración, además, es muy buena forma de conseguir más flexibilidad en los músculos de la espalda, sobre todo los de la zona lumbar.