Fernando del Solar revela RAZONES por las que salió de HOY ¿Problemas con Legarreta y Galilea?

Una vez más, los conductores del programa Hoy se convirtieron en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que uno de sus excompañeros revelara los posibles motivos que lo obligaron a salir del matutino.

Actualmente, el matutino de la televisora de San Ángel es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl "Negro" Araiza, Jorge "Burro" Van Rankin, Andrea Escalona, Marisol González, Lambda García y Paul Stanley.

Sin embargo, por el programa de la televisora de San Ángel han desfilado un sin fin de talentos; uno de ellos decidió romper el silencio y confesar sus razones.

¿Qué dijo?

Durante una entrevista, el exconductor de televisión, Fernando del Solar señaló que su salida del programa Hoy se debió a que nunca logró formar equipo como él esperaba.

El exconductor señaló que no logro "simpatizar" con los integrantes del elenco general por lo que decidió dar un paso al costado en un lugar "donde no se la pasó bien".

“Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado. Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien”, señaló Fernando del Solar.,