Exatlón México: Pato Araujo y Keno HABLAN sobre PELEA en Exaball; ¿Seguirá la RIVALIDAD?

La pelea entre Pato Araujo y Keno en el Exaball continúa dando de qué hablar entre los seguidores del programa "Exatlón: Titanes vs Héroes" ya que este día, después de permanecer callados, rompieron el silencio.

Fue el lunes pasado cuando el exfutbolista profesional y el jugador de futbol americano se enfrascaron en un intercambio de golpes que no pasó desapercibido para el conductor, Antonio Rosique.

La sanción...

El día de ayer, el analista deportivo señaló que la actitud fue reprobable por lo que los dos serían castigados; con toda la autoridad, el conductor señaló que Pato Araujo y Keno se ausentarían por las próximas 4 competencias.

Si el formato del programa no sufre una modificación, todo parece indicar que los atletas regresarían a competencia este jueves 24 de diciembre.

¿Qué dijeron?

Al iniciar el programa, Antonio Rosique cuestionó a los involucrados en el programa sobre su sentir después de la pelea; ambos coincidieron que esas actitudes no se pueden repetir.

"Quiero pedir una disculpa al equipo Rojo y al mío, a toda la gente que ven el programa. No me fue la manera correcta. No quiero que vuelva a pasar. De corazón pido una disculpa. Jamás volverán a ver esa actitud", señaló el integrante del equipo azul.

En tanto, el exfutbolista de Chivas de Guadalajara y Club Puebla pidió una disculpa y señaló que espera que los conflictos no se vuelvan a repetir.