"Colate" defiende su derecho a contar cosas de su relación con Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, reconocido como "Colate", defendió su postura de responderle a la prensa cuando es cuestionado por la relación que mantiene o tuvo con su ex pareja Paulina Rubio.

A pesar de que la cantante mexicana se ha manifestado en contra del padre de su primer hijo por esta situación, el español asegura que luego de sufrir muchos ataques de parte de la gente decidió abrirse con la prensa y dar a conocer su versión de su relación con la “Chica Dorada”.

“Yo estoy en todo mi derecho de contar absolutamente todo lo que he vivido durante 7 años (...) Estuve muchos años callado. Yo estaba con mi hijo en el parque y me insultaban, fueron años que tenía que vivir con toda la presión y todas las cosas feas que se dijeron de mí. Dije ‘tengo que aguantar y luego ya cuando pase todo esto pues empezaré a salir’, y sigo saliendo porque esto todavía sigue”, explicó durante su programa de espectáculos en Internet.

Y para finalizar el tema de Paulina Rubio, Vallejo-Nágera puntualizó que su ex pareja es la única culpable de esta situación.

“Creo que estoy en mi derecho, estamos en un país libre, tengo libertad de expresión, y si a ella no le gusta pues lo siento mucho, pero creo que las cortes están para otra cosa y todo esto se evitaría… si no fuéramos a la corte la prensa no me llamaría”, concluyó.