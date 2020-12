Paulina Rubio acusa a su ex pareja, "Colate", de usar los medios de comunicación para atacarla

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate’, se enfrentaron nuevamente en la corte familiar de Miami, Florida, a través de una audiencia virtual en la que “La Chica Dorada” acusó a su ex pareja de atacarla ante los medios de comunicación para hacerla ver como una mala mujer.

“Ha hablado negativamente sobre su ex esposa y la ha hecho basura, no hay otra forma de decirlo, juez… Usted tiene el poder de ponerle un alto al ex esposo y su horrible y tóxica conducta. No solo por la señora Rubio, sino para que su hijo pueda crecer con dos padres que se respetan”, manifestó el abogado de la mexicana.

Por su parte, el español salió a defenderse y durante la transmisión de su programa de espectáculos en redes sociales y aseguró que la intérprete de “Ni una sola palabra” está haciendo todo esto para hacerla ver como una villana ante los ojos de todos, ya que en lugar de buscar una explicación racional o sincera, él está buscando decir algo malo sobre ella para manchar su imagen.

"Yo insisto, nunca he contado nada que no, o sea si sale un video y todo mundo opina, y yo pues me llaman y me preguntan, yo atiendo a los medios con los que he trabajado”, dijo Paulina Rubio.