Querida protagonista de "Yo soy Betty, la fea" revela que sufre EXTRAÑO padecimiento en seno ¿Se trata de cáncer?

Una vez más, la famosa telenovela "Yo soy Betty, la fea" se convirtió en tema de conversación en el mundo de las redes sociales después de que una de sus protagonistas más queridas hablara sobre su estado de salud.

Como sabes, la producción se ha convertido en una de las más seguidas en toda América Latina debido al destacado talento que derrocharon los protagonistas; además, la telenovela se ha mantenido como una de las más vistas en el gigante en streaming Netflix.

Por ello, después de escuchar el testimonio de la protagonista, los seguidores de la telenovela expresaron su preocupación y le enviaron sus mejores deseos contra el extraño padecimiento.

¿De qué se trata?

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 574 mil "me gusta", la actriz Natalia Ramírez compartió un video en el que señaló que le fue detectada una anomalía en uno de sus senos.

En la grabación, la que inmediatamente se volvió viral, la estrella de "Yo soy Betty, la fea" contó que, después de varios estudios, los médicos le detectaron una "masita" anormal en una de sus mamas.

"En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada. Luego me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga, y oh sorpresa, una pepita", detalló.

Finalmente, Natalia Ramírez contó que el tumor resultó ser benigno; sin embargo, pidió a sus seguidores no bajar la guardia y autoexplorarse.