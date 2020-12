Mijares revela traumática experiencia, le hicieron difícil cirugía ¡sin su consentimiento!

Mijares es uno de los cantantes más queridos en el medio del espectáculo, pero una traumática experiencia marcó su vida cuando era joven al someterse a una cirugía en la que su familia aprovechó para realizar otra completamente diferente.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el cantante señaló que cuando tenía 18 años se sometió a una cirugía de rodilla, pero al despertar notó que estaba "muy rojo" y preguntó a su madre qué era lo que pasaba.

El cantante relató que esta se convirtió en una traumática experiencia para él, pues se enteró que le habían realizado la circuncisión cuando ya se había realizado la intervención y se encontraba en recuperación.

"Cuando me operan la rodilla, a mi mamá se le hizo muy fácil. Cuando desperté y me vi todo rojo y dije qué pasó, y mi mamá me dice: ‘Ay, ni modo, mijito, aprovechamos porque te la tenías que hacer'. Me la hicieron sin avisarme a los 18 años", señaló.

Inmenso dolor para Mijares

El exesposo de Lucero indicó que aunque la cirugía sucedió en 1976, es un evento que le provocó un gran trauma pues no olvida la cirugía que le hicieron sin su consentimiento; además del gran dolor que tuvo que pasar por la de rodilla.

La cirugía se realiza en los niños cuando aún son muy pequeños, sobre todo por cuestiones relacionadas con la religión o con la higiene. Sin embargo, el cantante fue sometida a ella cuando ya tenía 18 años de edad.