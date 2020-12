Quién es la Máscara: FAMOSO participante tuvo miedo de MORIR por Covid-19

Arath de la Torre es uno más de los tantos casos que han resultado positivo a COVID-19, sin embargo, actualmente el actor ya se encuentra totalmente recuperado y ha retomado su vida, pero en algún momento sintió que podría morir.

Y es que no es para menos pues saber que el nuevo virus del coronavirus está alojado en tu cuerpo, los pensamientos negativos vienen hacia a ti, aunque el caso de Arath no fue grave, el actor y comediante no pudo evitar pensar en que la muerte estaba cerca.

Tuvo miedo de morir

De acuerdo con el actor quien reveló en entrevista para el programa Hoy, al enterarse que había dado positivo, tuvo mucho miedo pues al ser un virus nuevo y saber que en cada persona reacciona de distinta manera, no sabía que iba a pasar con él.

Arath fue uno de los casos asintomáticos, sin embargo, pudo notar que había algo raro con él debido al exceso de cansancio que tenía así como la pérdida de olfato que presentó durante tres días.

"Afortunadamente fui asintomático, solamente estuve cansado y perdí el olfato tres días, afortunadamente salí rápido. Mis estudios ya negativos", dijo.

Ya dio negativo

Actualmente, Arath ya dio negativo en su prueba de COVID-19, por lo que poco a poco retoma su vida con normalidad, pues ya reanudó las grabaciones de su nuevo proyecto de cine, luego de que tuvieran que posponerlo debido a la pandemia.

Recientemente, pudimos ver a Arath de la Torre en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? En donde dio mucho de qué hablar pues no pudo ocultar su molestia al tener que abandonar el programa y revelar su identidad.