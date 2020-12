Carlos Santana y Ringo Starr hacen un llamado por la justicia social

Con la finalidad de unir al mundo con la música y hacer una reflexión sobre lo que nos dejó este 2020, varios artistas han decidido participar en el concierto virtual Peace Through Music: Un evento mundial por la justicia.

Este evento fue transmitido por la cuenta de Facebook de Playing For Change, uniendo a diversos países gracias a los avances de la tecnología.

Entre los diversos músicos que participaron estuvo el mexicano Carlos Santana, quién interpretó el tema "Oye Como Va", tema de Tito Puente, popularizado por la banda del guitarrista en la década de los 70. La música es una medicina mística que cura la infección del mundo, señaló el oriundo de Autlán de Navarro, Jalisco.

El concierto se llevó a cabo para celebrar los 75 años de las Naciones Unidas y el llamado Marte de Solidaridad y fue producido por Playing For Change y Blackbird Presents.

Santana junto con su esposa Cindy Blackman. Foto: Especial.

El amor siempre presente

Santana estuvo acompañado de Annie Lennox, Gary Clark Jr, Jack Johnson y el legendario baterista Ringo Starr, quienes interpretaron otros temas.

El baterista de The Beatles, Ringo Starr presentó el tema "The Weight", original de The Band, en donde hizo énfasis con el mensaje de amor y paz. El músico británico estuvo acompañado por músicos provenientes de Italia, EU, Argentina, Japón y el Congo.

Estoy honrado de estar aquí, de trabajar por la paz y la justicia alrededor del mundo. Estoy seguro de que el amor forma parte de todo esto, sentenció el carismático exintegrante de The Beatles.