¡Qué tiernos! Ludwika Paleta presume a sus mellizos poniendo el árbol de Navidad; ya están enormes

La Navidad está muy cerca y en casa de Ludwika Paleta ya se preparan para disfrutar de esta festividad. La actriz compartió un par de historias en su cuenta de Instagram donde aparecen sus tiernos colaboradores de este año: sus hijos.

Bárbara y Sebastián celebraron su cumpleaños número 3 hace unos meses y este año decidieron participar en las preparaciones para las fiestas.

Pero como Ludwika no comparte muchas fotos de sus hijos, la última que entregó causó mucho revuelo porque los dos ya se ven muy grandes.

Los hijos de Ludwika Paleta le ayudaron a colocar el árbol de Navidad

Las redes están enamoradas de sus hijos

Apoyados por un banquito y con la supervisión de su mamá, colocaron los adornos navideños en el árbol donde las esferas rojas y plateadas predominan. Ludwika musicalizó estos clips con el clásico de esta época It's Beginning to Look A Lot Like Christmas.

Para esta especial actividad los niños eligieron prendas cómodas; Bárbara con una playera rosa y leggins blancos con lunares negros, mientras que su mellizo lució una playera rayada, azul con blanco que combinó con un pants gris. Los hermanitos aparecen descalzos, muy concentrados mirando dónde es el lugar ideal para colocar los adornos.