Así impactó el Covid-19 a estas conductoras de televisión: VIDEO

La pandemia de Covid-19 sin duda ha sido uno de los eventos que marcará por siempre al 2020. Los estragos de la emergencia sanitaria pueden palparse en la economía, lo social y hasta en el mundo del entretenimiento. Esta vez, ni los más famosos, o poderosos pudieron evitar un contagio de Covid-19.

Múltiples personajes de la pantalla grande y chica resultaron positivos al nuevo virus. Unos peor que otros, pero afortunadamente, la mayoría no falleció, sin embargo, varios aseguran haber pasado varios momentos de ansiedad, tristeza y estrés durante su confinamiento para hacer frente a su recuperación de este padecimiento.

Una de ellas es Consuelo Duval, quien durante su programa Netas Divinas, aseguró haber pasado por mucha ansiedad y tristeza durante su paso por la recuperación de Covid-19. Contó a sus compañeras en el programa de esta semana, que todos los días pensaba que se iba a morir,pero que afortunadamente no fue así.

Esta fue la reacción de Consuelo Duval al enterarse

"Cuando ví el positivo, todos los días esperaba la muerte. Despertaba todos los días y pensaba 'ya me voy a morir', que tal que se me complica todo, pero de repente comencé a ver que no", declaró la también comediante frente a sus compañeras co conductoras, quien la comprendieron, porque una de ellas también dio positivo a Covid-19.

Daniela Magún, compañera de Duval, aseguró que también padeció ansiedad y tristeza durante su paso por el Covid-19, aunque se dijo agradecida con el año, para poderle poner una pausa a su ajetreada vida.

"Fue un año muy difícil, pero también creo que fue un año al que le agradezco tanto, porque me forzó a sentarme en mi casa y a darme cuenta que el hecho de estar ocupada todo el tiempo, no me hacía más exitosa." aseguró la cantante del grupo Kabah.

Ambas conductoras instaron a sus televidentes y seguidores a no bajar la guardia de prevención de contagios en México, pues al día de hoy, el número de muertes por Covid-19 registradas de manera oficial, es de 116 mil casos.