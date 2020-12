Ana Patricia Rojo responde a BURLAS por venta de productos para bajar de peso; "Eso no creo que sea lamentable"

En días recientes, Ana Patricia Rojo decidió comenzar un negocio de productos de cuidado personal como licuados, cremas para adelgazar y otros productos para perder peso.

Ante esto, algunos seguidores criticaron a la actriz y se burlaron de esta situación, pero esta situación no causó ningún problema a la actriz, al contrario se mostró orgullosa de esta nueva etapa en su vida.

"Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona", señaló la villana.

Incursiona como empresaria

La situación económica por la pandemia COVID-19 orilló a Ana Patricia a tomar esta alternativa para tener una fuente de ingresos, después de alejarse de la actuación.

Ante el desempleo, Rojo se unió a la empresa brasileña que se especializa en vender productos para disminuir peso, lo que ha sorprendido a muchos seguidores.

La villana alcanzó el éxito en telenovelas como "María la del barrio", "Carita de ángel", entre otras, pero ahora espera obtener la misma suerte como empresaria.