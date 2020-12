Protagonista de “Terminator” denuncia que el actor estadounidense Kendrick Sampson fue víctima de abuso policial

De acuerdo a la actriz Natalia Reyes, el estadounidense Kendrick Sampson, quien ha trabajado en series como CSI: Crime Scene Investigation fue golpeado y amenazado con arma de fuego por parte de un policía que le solicitó sus documentos de identificación mientras estaba en un local comercial en Cartagena, Colombia.

“No solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y no está bien, no es normal. La policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia (...) Este no es un llamado al odio y la división sino a realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”, denunció Reyes.