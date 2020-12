¡La dejó sola! Ninel Conde enfrenta a la prensa mientras que su esposo Larry Ramos huye

Tremendo zafarrancho provocaron Ninel Conde y su ahora esposo Larry Ramos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México en donde “La Bombón asesino” tuvo que enfrentar sola a los medios de comunicación.

Y es que ambos fueron abordados por reporteros de diversos medios de comunicación en para que aclarara la situación legal por la que atraviesa el esposo de Ninel Conde pues cabe mencionar que en varios medios de comunicación se ha mostrado las diversas demandas que hay en su contra.

Ninel se queda sola

Aunque llegaron juntos al aeropuerto, Larry Ramos aprovechó el primer momento para huir de los cuestionamientos de la prensa, dejando sola a su esposa Ninel Conde quien ya no tuvo más remedio que dedicarle unos minutos a los medios de comunicación.

Ninel aseguró sentirse cansada, y saturada de tantos dimes y diretes que existen alrededor de ella y de su esposo Larry, además muy al estilo de Juan Gabriel aseguró que “lo que se ve no se pregunta”.

Por otra parte, Ninel fue cuestionada sobre sí es que su marido, Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia, ante esta pregunta, la actriz que dio vida a “Alma Rey” en Rebelde, dijo lo siguiente:

“No tengo nada qué aclarar… los chismes no me interesan, lo que se ve no se pregunta, aquí está la policía, ¿llegaría (Larry de ser así)?… se los he dicho mil veces, es mentira”. aseguró Ninel Conde